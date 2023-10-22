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Немецкое издание Junge Welt опубликовало материал, автор которого заявил о панике, возникшей в Вашингтоне. Журналист отметил, что свидетельством этого является высказывание американского лидера Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине.

Отметим, что 19 октября в своем обращении к американцам президент США сравнил российского лидера с палестинским движением ХАМАС. В публикации Junge Welt говорится, что своими словами Байден «пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении президента США».

В статье также отмечается, что США безуспешно вливает десятки миллиардов долларов в перевооружение ВСУ, а хваленое контрнаступление провалилось. «Рано или поздно Украина будет потеряна», — написал автор материала.

Также есть высокая доля вероятности разрастания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. А это чревато тем, что Байдену придется оказывать поддержку уже двум разным странам в разных конфликтах.

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