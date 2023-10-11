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Рядом с центром ядерных исследований в Димоне (Израиль) прогремел сильный взрыв. По предварительной информации, до этого объекта долетел беспилотный аппарат ливанского движения «Хезболла».

Прилет был подтвержден израильскими средствами массовой информации. Одновременно с этим ЦАХАЛ заявляет, что ни взрывов, ни перехватов беспилотников «Хезболлы» в Димоне не было.

Сейчас власти Израиля разбираются с этой непонятной ситуацией.

Ранее также сообщалось, что боевики движения «Хезболла» на парапланах вторглись в приграничный израильский город Маалот-Таршиха. Официально эта информация тоже подтверждена не была.

В то же время, тревогу забили Соединенные Штаты, которые призвали своих граждан экстренно покинуть Ливан и заявили об эвакуации посольства в Бейруте.

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