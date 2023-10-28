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Иван Абрамов – известный российский комик, участник шоу Stand Up и команды КВН, на данный момент планирует провести свой сольный концерт в родном городе.

В интервью с журналистами, комик признался, что в своих выступлениях он довольно редко шутит о Волгограде, такие шутки были в его программе буквально лишь несколько раз.

Иван Абрамов также поделился, что, когда приезжает в родной город, обязательно посещает Красноармейский район, именно в нем он провел детство и юность. Артист также заезжает на свою дачу, заглядывает в родной двор и гараж своего дедушки, а также любуется на Волгу, ожидая с нетерпением прохода больших барж по реке.

Сольный концерт Ивана Абрамова в Волгограде запланирован на 31 октября.

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