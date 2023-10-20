На прошлой неделе социальные сети облетела новость об использовании Израилем новейшей лазерной системы ПРО «Железный луч». Кроме того, появилось две видеозаписи, якобы демонстрирующие успешную боевую работу «Керен Барзель».

На кадрах действительно можно увидеть, как некий луч успешно сбивают ракеты сектора Газа, однако у экспертов тут же возникли вопросы к видео.

Во-первых, специалистов заинтересовало, почему картинка на видео получилась столь размытой и нечеткой. Разобрать по ней что к чему практически невозможно, хотя другие записи у Израиля получаются на порядок качественнее.

Мало того, на одном из видео эксперты заподозрили использование компьютерной графики. Они даже уточнили, что все происходящее на кадрах умело создано компьютерным симулятором Arma 3.

Подозрения подтвердились, когда появилось официальное заявление израильских властей. Выяснилось, что Тель-Авив еще не использовал систему «Железный луч», хотя ее разработка успешно продолжается.

Все дело в том, что в основе разработки лазерной системы лежала мысль, что она позволит не тратить дорогостоящие зенитные ракеты. В отличие от «Железного купола», она будет сбивать вражеские боезаряды лучом, ресурс которого неограничен. В 2015 году новая установка должна была поступить на вооружение, однако уже на испытаниях выяснилось, что ей недостаточно мощности.

«Железный луч» способен сбивать ракеты с дистанции 1-2 километра, однако для увеличения этого расстояния нужно увеличивать и мощность. Для уничтожения одной ракеты вполне достаточно 150 кВт, но ХАМАС выпускает гораздо больше боезарядов Чтобы работать бесперебойно, мощность должна составлять около 6000 кВт, что практически нереально.

Именно поэтому система дорабатывается, но будет ли она доведена до ума, неизвестно. Расчеты показывают, что при приведенных выше условиях ее применение обойдется дороже «Железного купола», поэтому в условиях постоянных обстрелов Израиль сконцентрировался на последнем, не пускаясь в эксперименты.