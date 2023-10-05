Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин объяснил свое решение отказаться от занятия режиссурой, поскольку он посчитал себя неудачным режиссером.

Звезда российского кино вспомнил, что впервые попробовал свои силы в режиссуре, сняв свой первый фильм во время обучения во ВГИКе. «Я был первым на курсе, кто решился снять полнометражный фильм. Но в итоге пришел к убеждению, что у меня не получается режиссировать. Это искусство приходит к некоторым, а ко многим – нет. Я не могу совмещать административную и творческую работу, а в режиссерской деятельности это важно», – признался Охлобыстин.

Он также вспомнил, что свой дебютный актерский опыт в кино получил случайно. Когда ему было всего 13 лет, Охлобыстин проводил время у киностудии имени Горького. Внезапно к нему подошла незнакомая женщина и предложила сняться в фильме, уговорив, что это позволит ему избежать школьных занятий на несколько месяцев. Будущий известный актер получил 20 рублей за свою роль хулигана в картине под названием «Обещаю быть».