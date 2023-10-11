Пытавшийся построить карьеру зарубежом итальянский фигурист Дарио Чиризано заявил о своем возвращении в Россию и рассказал о планах на будущее. Его пара с чешской фигуристкой Денисой Цимловой, с которой он тренировался в Италии, распалась.

«Ребята, привет! Вот и закончилась моя “Одиссея”, я вернулся домой. Я всегда это знал, но на расстоянии я это прочувствовал полностью – мой дом в России», – заявил спортсмен.

По его словам, он не горел желанием покидать Россию после распада его пары с Ириной Хаврониной, но поскольку подходящей фигуристки для него не нашлось, он принял предложение о сотрудничестве с Денисой.

«А сейчас я уже дома, впереди много работы! Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар, и если ты выдерживаешь внутреннюю конкуренцию, то тебе уже не страшны никакие международные соревнования. Ну и хочу сказать, все, что ни делается, все к лучшему. Мы с Лизой Пасечник начинаем наш путь!