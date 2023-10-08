В одном из магазинов Волгограда было задержано четверо школьников 11-ти и 13-ти лет за кражу товаров. Видео снятое в подсобке магазина демонстрирует, как мальчишки ведут себя назально – курят вейпы, огрызаются, дерзят. Кроме того, подростки прихватили канцелярский нож и угрожали им кого-то порезать, но в итоге пострадал, находившийся рядом с ними стул.

В Сети появилась еще одна видеозапись с участием этих хулиганов. Первый ролик был снят сотрудницей магазина, а этот был снят самими задержанными «рецидивистами». На видеозаписи, подростки снимают работников магазина, находящихся с ними в комнате и оскорбляют их нецензурными выражениями.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что личности задержанных подростков были установлены. В отдел полиции были вызваны их законные представители, в отношении которых были составлены административные протоколы.

Выяснилось, что трое из них состоят на учете отдела по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за совершение различных правонарушений как лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной и административной ответственности.