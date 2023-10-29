Группа исследователей из Дании провела масштабный эксперимент длительностью в 32 года, в котором приняло участие 2932 человека. В ходе исследования ученым удалось полностью развеять миф о вреде для здоровья регулярного употребления чая или кофе с добавлением сахара. О выводах ученых и результатах эксперимента сообщает в своем материале научный журнал PLOS One.

Интересное исследование началось еще в 1970-1971 годах, когда в Копенгагене ученые провели тест на кардио-респираторную выносливость и опросили 2932 абсолютно здоровых мужчины возрастной группы от 40 до 59 лет. По прошествию 15 лет исследователи снова проверили состояние здоровья у принимавших участие в эксперименте мужчин.

Уже в 2017 году датские ученые снова собрали данные о всех участниках эксперимента, в том числе и уже умерших. Исследователи детально проанализировали причины смерти каждого из участников, а также собрали актуальные данные о состоянии здоровья еще живых участников эксперимента.

Оказалось, что регулярное употребление кофе или чая с сахаром никак не влияет на развитие диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Всего ушло из жизни 2581 участник эксперимента, при этом 1677 из них отдавали предпочтение сладкому чаю или кофе.