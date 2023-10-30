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Российская актриса Ирина Безрукова уделяет много времени своей работе. Артистка не только снимается в фильмах, но и гастролирует с театром. Безрукова рассказала, как одна из ее недавних поездок в Китай могла стать серьезной проблемой. По ее словам, в ее бунгало заползла змея, которую она обнаружила, вернувшись после съемок в номер.

Ирина рассказала, что ей повезло остаться невредимой. К счастью, все обошлось без укусов и экстренной госпитализации. Актриса отметила, что змея заползла в щель под дверью. Поэтому после данного инцидента, стали прикрывать проем полотенцем.

Ранее сообщалось, что российские туристы привезли в Москву змею из Таиланда. Когда молодые люди разбирали багаж, то пресмыкающееся выползло из чемодана и не на шутку напугало их. Прибывшие спасатели выяснили, что змея оказалась неопасной. Она относится к разновидности ужей, проживающих на  территории нашей страны. А вот почему она решила заползти в чемодан, остается до сих пор загадкой.

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