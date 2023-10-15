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Палестинский фронт сопротивления имеет все возможности, чтобы защитить себя в случае наземной операции Израиля в секторе Газа. Вооруженные силы Ирана вступать в противостояние не собираются, если израильский апартеид не рискнет атаковать страну или интересы ее граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда Ирана в ООН.

Ранее советник Верховного лидера Исламской республики Иран Рахим Сахави заявил, что Тегеран выступает в поддержку ракетных ударов ХАМАС по Израилю.

Соединенные Штаты с первого дня атаки ХАМАС пытались найти какие-либо доказательства причастности к ней иранских сил. Однако позже глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что подтверждений этому нет.

При этом Иран выступает в поддержку ХАМАС и требует от Израиля прекратить обстрелы гражданских объектов в Газе.

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