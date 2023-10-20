Киеву нечего противопоставить новой тяжелой огнеметной системе ТОС-2 «Тосочка», которая уже появилась в зоне проведения специальной военной операции. Это вооружение, которое за доли секунды уничтожает всех находящихся в зоне действия снаряда военнослужащих противника, пишет издание Interia.

ТОС-2 отличается от «Солнцепека» увеличенным до 15 километров радиусом поражения. Также она развивает скорость до 100 километров в час, что позволяет моментально менять позицию, не подставляясь под удары противника.

Термобарические снаряды при взрыве создают зону избыточного давления и повышают температуру до нескольких тысяч градусов. Это дает возможность ликвидировать боевиков ВСУ даже в том случае, если они находятся в здании или в укрытии.

Ранее сообщалось, что российские ВС уже задействовали новейшую «Тосочку» для ударов по ВСУ.