Российские дроны-камикадзе довольно часто и успешно охотятся на польские самоходки KRAB, поэтому украинские военные были вынуждены заняться «модернизацией» артиллерийских установок.

Они монтируют на западную технику металлические сетки. Издание Interia сообщило, что подобное решение часто не спасает самоходные гаубицы от уничтожения, но зато оно дает экипажу немного времени, чтобы убежать подальше от САУ и выжить.

По словам автора публикации, Варшава отправила в Киев 72 гаубицы. Двадцать из них уничтожены дронами «Ланцет». Это связано со слишком слабой броней, которую без особых сложностей пробивают барражирующие боеприпасы.

Металлическая сетка, которая устанавливается на САУ, несколько снижает риски их полного уничтожения.