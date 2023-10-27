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В рядах вооруженных сил Украины присутствует значительное количество иностранных наемниц из Грузии, Швеции, Италии и других европейских стран. Однако «блондинки с черной душой» доставляют много проблем украинским боевикам, раскрывая не только свои боевые позиции, но и номера воинских частей публикациями фотографий в соцсетях. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

Например, 26-летняя немка с украинскими корнями Катерина Дмитривна опубликовала на своей страничке в социальной сети грамоту, полученную от Русского добровольческого корпуса (РДК – террористическая организация, запрещенная в России). Примечательно, что своей публикацией наемница подставила не только националистов из РДК, но и украинскую власть в целом, поскольку в грамоте было четко указано о принадлежности организации к ГУР МО Украины.

Американка Алексис Антилла решила бросить учебу в престижном колумбийском университете в США и приехать на Украину, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом она успела не только опубликовать десяток селфи с линии фронта, но и подорваться на мине.

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