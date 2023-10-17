Представитель Общественной палаты РФ Анна Ревякина заявила, что сообщения о смерти юмориста Сергея Сивохо не соответствуют действительности. В настоящий момент шоумен жив, однако принимается решение об его отключении от системы жизнеобеспечения.

Ревякина, которая ранее и сообщила о смерти Сивохо, опровергла свои же слова. Она пояснила, что состояние звезды КВН, бывшего продюсера студии «Квартал 95», в свое время работавшего с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, очень тяжелое. Именно потому, что врачи считают ситуацию безнадежной, они намерены отключить Сергея от систем жизнеобеспечения.

Шоумен хорошо запомнился по участию в командах КВН Донецкого политеха и «Дрим-тим» благодаря своему крупному телосложению и способности пародировать многих известных исполнителей. Он также снимался в сериалах «FM и ребята», «Счастливы вместе», «Имитатор». Некоторое время Сивохо пытался заниматься политикой.