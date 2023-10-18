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Попытка президента Украины Владимира Зеленского попасть в Израиль вместе с Джо Байденом, которая провалилась из-за отмены визита израильской стороной, указывает на серьезную панику Киева. Он опасается, что переключившись на Тель-Авив, Запад окончательно забудет об Украине, пишет издание InfoBRICS.

Военный аналитик Драго Босник, перевод публикации которого представлен РИА Новости, пояснил, что Израиль, как место расположения большого количества американских баз на Ближнем Востоке, имеет для Вашингтона огромное значение. Украина и ее народ изначально были для США расходным материалом, «пушечным мясом» для ослабления России, поэтому с приоритетами все давно ясно.

Зеленский отлично понимает, что сотни миллиардов «помощи», которые регулярно поступали на Украину, теперь сменят направление и отправятся в Израиль. Он не хочет делиться и поэтому спешно устраивает все новые визиты в западные страны. Но решения принимает не он, что и стало причиной паники.

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