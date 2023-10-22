Количество погибших в Великобритании из-за шторма «Бабет» увличилось до 7 человек. Издание Independent сообщило, что в отдельных районах Соединенного Королевства все еще остается высокий уровень воды.

Ранее в Шотландии из-за шторма объявили красный уровень опасности. Подобное происходило в последний раз три года назад.

Сейчас синоптики заявляют, что наиболее сильный удар стихии уже позади. Но власти отдельных регионов призывают граждан не расслабляться, так как из-за слишком высокого уровня воды могут быть наводнения.

«Число людей, которые погибли в происшествиях, связанных со смертоносным штормом “Бабет”, возросло по меньшей мере до семи», – сообщает Independent.

Британские власти заявляют также, что «48 часов хаоса» привело к серьезным сбоям в работе автомобильного и железнодорожного транспорта, но в воскресенье эту проблему обещают решить.