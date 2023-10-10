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Илья Авербух высказался относительно участия известного фигуриста Романа Костомарова в своей известной телевизионной постановке «Кармен». Авербух заявил, что после несчастья, которое случилось с Костомаровым, рассматривали возможность передачи его роли Алексею Ягудину. Впоследствии фигурист был вынужден пройти операцию из-за травмы колена.

Алексей Ягудин поделился, что долгое время испытывал боли, которые периодически усиливались, и из-за этого он откладывал обращение к медицинским специалистам. Операция, которую ему пришлось сделать, привела к переносу первого выступления на апрель, так как Марк Кондратюк, его партнер по постановке, не успел подготовиться в кратчайшие сроки.

Илья Авербух также выразил свое мнение относительно временной приостановки популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. По его словам, проект пришлось приостановить из-за большого количества внутренних фигурных катаний и соревнований, требующих много усилий и времени от участников. Однако Авербух отметил, что с удовольствием вернется к проекту, если руководство канала предложит продолжить сотрудничество.

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