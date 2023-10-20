Выбросивший со сцены флаг Украины финский рэпер Käärijä стал получать угрозы, рассказало издание Iltalehti.

Инцидент произошел 15 октября на концерте в Эстонии. Во время выступления зрители бросили на сцену украинский флаг, но исполнитель не стал его поднимать. Мало того, он погрозил поклонникам пальцем, после чего продолжил выступать.

Позже Käärijä все же поднял флаг, но лишь для того, чтобы выбросить его со сцены.

«Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал?», – заявил рэпер.

Видеозапись с выбрасыванием флага за кулисы быстро завирусилась в Сети и вызвала негодование украинцев. Теперь исполнитель получает множество угроз, но считает, что ни в чем не провинился перед Украиной.

«Я их очень уважаю, и в этом вся проблема. Теперь они хотят моей смерти, и теперь я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, но я должен извиниться? Нет, не могу», – заявил он.

Также рэпер пояснил причины своего поступка. По его словам, он подумал, что на сцену бросили флаг Швеции, представителю которой Käärijä проиграл на Евровидении. Кроме того, исполнитель не хотел демонстрировать неуважение к эстонцам, размахивая флагом другой страны.