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В Европе неизбежно вспыхнет гражданская война, если страны ЕС будут продолжать существующую миграционную политику. Такое мнение в своей социальной сети X высказал бизнесмен из США Илон Маск.

Так он прокомментировал заявление британского политолога Константина Кисина. Он выступил с критикой властей Евросоюза, которые продолжают активно принимать на своей территории нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, людей с иными ценностями. Кроме того, ЕС демонизирует политиков, которые не согласны с таким положением дел.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», – написал в ответ Маск.

Ранее в некоторых странах Европы прошли протесты из-за поддержки их правительствами Израиля в противостоянии с сектором Газа.

По мнению главы МВД Великобритании Суэллы Браверман, целью приема мигрантов в Европу было достижение мультикультуризма, интеграция жителей Ближнего Востока в европейское общество. Однако добиться нужных результатов не удалось, мигранты живут в ЕС «параллельной жизнью» и представляют угрозу для объединенной Европы.

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