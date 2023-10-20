Уже весь мир говорит об экономических проблемах Соединенных Штатов и о том, что решить их можно только с помощью большой войны. Вашингтон собирает эту самую войну по частям, объединяя противостояние в Израиле и специальную военную операцию на Украину, рассказал бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он отмечает, что Соединенные Штаты представляют оба этих конфликта полями одного «сражения за демократию». На деле же они просто решают финансовые проблемы, среди которых стремительно выросший за последние годы внешний государственный долг, а также сумасшедшая инфляция, запущенная вместе со включенным на полную мощность печатным станком.

Украина же просто падет смертью храбрых во имя стабилизации финансово-экономической ситуации в США, резюмировал начальник управления Росгвардии по ДНР.