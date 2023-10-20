Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже весь мир говорит об экономических проблемах Соединенных Штатов и о том, что решить их можно только с помощью большой войны. Вашингтон собирает эту самую войну по частям, объединяя противостояние в Израиле и специальную военную операцию на Украину, рассказал бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он отмечает, что Соединенные Штаты представляют оба этих конфликта полями одного «сражения за демократию». На деле же они просто решают финансовые проблемы, среди которых стремительно выросший за последние годы внешний государственный долг, а также сумасшедшая инфляция, запущенная вместе со включенным на полную мощность печатным станком.

Украина же просто падет смертью храбрых во имя стабилизации финансово-экономической ситуации в США, резюмировал начальник управления Росгвардии по ДНР.

Вам может понравиться

Миллиардер Брайан Джонсон омолодился на 15 лет и продемонстрировал результаты

Брайан Джонсон, известный миллиардер и сторонник идеи бессмертия, поделился результатами своего процесса омоложения. Чтобы продемонстрировать успех, он опубликовал фотографию с голым торсом, держа в руках гирю, в социальной сети X

Умер актер из “Д’Артаньяна” и “Белого солнца пустыни” каскадер Николай Ващилин

Каскадер, постановщик трюков в целой серии советских фильмов, актер Николай Ващилин скончался на 77-м году жизни. «Российская газета» уточняет, что умер артист еще летом текущего года, но информация попала в

Певица Рита Дакота пожаловалась на последствия липосакции

Певица Рита Дакота поделилась с поклонниками своими неудовлетворительными впечатлениями от проведенной липосакции. Знаменитость рассказала, что операция была проведена еще в 2019 году, но несмотря на прошедшее время, артистка до сих