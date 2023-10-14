Актер Дмитрий Харатьян дал интервью «Аргументам и фактам», в котором вспомнил один эпизод с режиссером Владимиром Меньшовым. Произошел он на вручении премии MTV.

От Меньшова требовалось наградить фильм «Сволочи», однако вместо этого он заявил, что такой картине подло вручать какие-либо награды. Также режиссер выбросил конверт.

По словам Харатьяна, супруга Меньшова, Вера Алентова, рассказала, что режиссер заранее предупреждал, что если победит фильм «Сволочи», он не станет награждать его премией.

Актер заявил, что ему самому тоже совершенно не понравился замысел создателей картины.

«Лишь бы опорочить… в том числе и победу. День Победы – это наш главный праздник, этот день нельзя отнимать у народа и таким образом стирать историческую память», — высказал свое мнение Харатьян.

Он напомнил, что с этой картиной связана “жуткая история”. Сценарист Владимир Кунин постоянно заявлял, что лично знал об использовании детей-сирот во время ВОВ. Однако позже выяснилось, что он лгал. Сам Кунин придумал отговорку, назвав себя писателем и высказался в том духе, что вымысел и обман – разные вещи.

Актер всегда тепло отзывался о режиссере, которого считает «отцом в кино». Все дело в том, что Харатьян дебютировал на экране именно в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш».