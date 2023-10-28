Израиль не только провалил наземную операцию в секторе Газа, но и понес огромные потери. Об этом сообщили в руководстве ХАМАС, передает РИА Новости.

Отмечается, что израильские войска попытались атаковать сразу в трех направлениях. Но этот план был нарушен грамотными оборонительными действиями. В итоге провал наступления стал закономерным итогом.

В палестинском движении заявляют, что ЦАХАЛ понесла крупные потери в боевой технике и живой силе.

Ранее сообщалось об увеличении интенсивности авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа. Они поражали как наземные, так и подземные позиции и объекты радикального движения ХАМАС. Кроме того, ЦАХАЛ намеревалась расширить зону наземной операции.