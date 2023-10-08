Движение ХАМАС использовали для атак на Израиль беспилотники-камикадзе, которые запускались вместе с ракетами. Это позволил перегрузить средства ПВО и добиться поражения части намеченных целей. Радикалы опубликовали видео, на котором продемонстрировали процесс подготовки дронов к запуску.

На записи запечатлены испытания 10 беспилотников. Сперва боевики устанавливают БПЛА на специальные пневматические пускатели, после чего производят пуск по имитированным целям.

Испытания проводятся на площадке с манекенами, по которым попадает один из беспилотников.

Массированная атака на Израиль была проведена движением ХАМАС утром 7 октября. Помимо этого, боевики вторглись в южные районы соседней страны, захватили военную базу и полицейский участок, взяли большое количество заложников. На данный момент сообщается о гибели в Израиле 600 человек, еще около 2000 ранены.