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Радикальное движение ХАМАС обрушило сотни ракет на израильский город Ашкелон. Ранее его представители предупредили гражданское население о мощной ракетной атаке и приказало собрать вещи и эвакуироваться до 17 часов.

«В ответ на преступление врага, принуждающего наш народ покинуть свои дома в районах сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность покинуть его до 17:00 этого дня», — говорилось в этом сообщении.

Издание «Аль-Джазира» пишет, что отслеживает события в Израиле много лет, но столь масштабного обстрела со стороны ХАМАС еще никогда не было.

Очередной виток конфликта между сектором Газа и Израилем начался 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили более 3000 ракет по израильским городам, а также вторглись на территории извечного противника. Тель-Авив в ответ начал громить стратегические объекты радикального движения. В ХАМАС уже заявили, что после каждого нового обстрела будут убивать одного заложника, захваченного в ходе вторжения.

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