Основой экономической модели ФРГ долгие годы был российский газ, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек.

Он отметил, что сейчас дешевого российского газа уже нет и рассчитывать на его возвращение в ближайшие годы точно не приходится. Нужно искать альтернативные варианты, которые в любом случае будут гораздо дороже по цене и не позволяет выстроить аналогичную экономическую модель.

Но российский газ, по словам Хабека – это еще не все. Помимо этого, немецкая экономика процветала за счет китайского рынка сбыта, который демонстрировал дружественное отношение не только к Германии, но и ко всему Евросоюзу.

«С этим сейчас тоже проблемы», – приводит слова министра РИА Новости.

Хабек также отметил, что все знали, на чем именно держалась немецкая экономика, но вслух этого никто не упоминал. Однако сейчас возникает вопрос – на чем на этот раз будет построена новая экономическая модель ФРГ.