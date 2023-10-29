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Пока Вашингтон ведет сражение в «прокси-войне с Россией» Украина продолжает выпрашивать деньги у Соединенных Штатов. И это несмотря даже на то, что она фактически живет за счет США и полностью зависит от их поддержки, заявила представитель Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она отметила, что с самого начала высказывалась против финансирования Украины. При этом дело даже не в Киеве – точно такую же позицию Грин занимает и в отношении Израиля.

Для властей Соединенных Штатов давно пришло время заняться решением собственных проблем. Однако вместо этого действующий президент и правительство выбрасывают огромные деньги, чтобы помогать Украине и Израилю.

«Украина полностью опирается на США и продолжает просить о еще больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией», – заявила конгрессвумен.

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