Пока Вашингтон ведет сражение в «прокси-войне с Россией» Украина продолжает выпрашивать деньги у Соединенных Штатов. И это несмотря даже на то, что она фактически живет за счет США и полностью зависит от их поддержки, заявила представитель Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она отметила, что с самого начала высказывалась против финансирования Украины. При этом дело даже не в Киеве – точно такую же позицию Грин занимает и в отношении Израиля.

Для властей Соединенных Штатов давно пришло время заняться решением собственных проблем. Однако вместо этого действующий президент и правительство выбрасывают огромные деньги, чтобы помогать Украине и Израилю.