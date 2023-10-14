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Минобороны РФ рассказало об успешных действиях расчетов РСЗО «Град» группировки «Днепр». Сообщается, что они уничтожают позиции украинских войск под Херсоном и стирают с лица земли фортификационные сооружения противника.

На записи, опубликованной в Сети военным ведомством, видно, как «Град» уничтожает замаскированные вражеские позиции. Отмечается, что корректируют огонь беспилотные аппараты. Они постоянно кружат над полем боя, внимательно отслеживают ведение огня реактивными системами залпового огня.

Именно на дроны возлагается не только разведка, но и корректировка ударов по противнику, подтверждение поражения целей.

Группировка «Днепр» умело использует все преимущества РСЗО «Град» и благодаря этому создает условия для достижений всех целей специальной военной операции.

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