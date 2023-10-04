На съемках шоу Андрея Малахова произошел скандал, связанный со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. На программу пришла одна из его пациентов, которая и устроила истерику.

Выпуск программы уже снят, но в эфир еще не вышел, некоторые его детали раскрыл сам ведущий Малахов. В анонсе одна из гостей, с которой произошел нервный срыв, вдруг начинает срывать с себя одежду и тыкать грудью, изуродованной пластическим хирургом, прямо в лицо телеведущему.

Журналистка Алена Жигалова, которая ранее брала у Хайдарова интервью, рассказала, что в гримерке скандал продолжился.

Кто именно был гостьей, устроившей истерику на шоу, пока не сообщается. Не исключено, что ее имя так и останется тайной для зрителей.