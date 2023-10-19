Госдеп США предупредил своих граждан в разных уголках планеты об опасности, которая может настигнуть их где угодно. В распространенном сообщении говорится, что в разных странах мира стремительно растет напряженность и возрастает риск терактов, направленных на граждан Соединенных Штатов.

Такое предупреждение Госдеп выпускал в прошлом году, когда был убит Айман аз-Завахири, возглавляющий «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещенная в России). Тогда США опасались мести со стороны этого радикального движения.

Сейчас предупреждение связано с ситуацией на Ближнем Востоке, а также с многочисленными протестами, с нападениями на дипломатические объекты Соединенных Штатов в разных странах мира.

CNN отмечает, что сейчас поездки в Ливан и Израиль разрешены только правительственным служащим и их семьям, которые никак не связаны с чрезвычайными ситуациями.