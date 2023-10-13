Верующие иудеи Израиля теперь имеют право по субботам носить и использовать оружие, применять средства связи, а также осуществлять эксгумацию и идентификацию тел погибших. Такое разрешением им дал главный раввинат.

Главный военный раввин России Аарон Гуревич рассказал РИА Новости, что разрешение на ношение и использование оружия в субботу во время войны – это мицва (заповедь). Она обязывает иудеев делать все возможное для обеспечения безопасности и сохранения собственной жизни, чтобы продолжать род и обучать новые поколения.

«Если речь идет о жизни и смерти, тогда разрешается все делать в субботу, потому что спасение человеческой жизни – это важнее всего», – сообщил Гуревич.

Идентификацию погибших разрешили осуществлять в субботу, чтобы как можно скорее сообщать о гибели людей их родственникам.

Помимо этого, иудеям разрешили использовать телефоны (но в беззвучном режиме) и слушать радио.