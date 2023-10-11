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Ожесточенные бои под Авдеевкой не прекращаются второй день подряд, ситуация для ВСУ очень сложная, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы военной администрации населенного пункта Виталия Барабаша.

Он рассказал американскому изданию Politico, что российские ВС перешли к более интенсивным атакам на Авдеевку.

Сейчас российские ВС пытаются окружить город, взять его в кольцо, чтобы отрезать украинскую военную группировку от внешнего мира.

Барабаш отмечает, что подобные попытки уже были, однако ВСУ продолжают контролировать населенный пункт.

Впрочем, позиции на севере Киевом уже потеряны в результате массированного удара ВС РФ.

Напомним, Авдеевка является основным плацдармом украинской армии для обстрелов мирных районов Донецка. Поэтому освобождение города позволит значительно снизить риски для гражданского населения столицы ДНР.

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