Квартира украинского президента Владимира Зеленского стала самым востребованным объектом недвижимости Крыма из всех, выставленных на торги, рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

В своем телеграм-канале он рассказал, что власти Крыма выставили на торги целый ряд объектов – санаториев, торговых точек и жилых помещений. В этот список вошла и квартира, ранее принадлежащая семье Зеленского. Она была национализирована и сейчас продается с молотка.

«До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. В результате продажи этих объектов в бюджет Крыма поступит более 1 млрд рублей», — рассказал спикер крымского парламента.

К участию в аукционе приглашаются все желающие. Начальная стоимость реализуемых объектов недвижимости устанавливается по результатам независимой оценки, предусмотренной действующим российским законодателтьством.