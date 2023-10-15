Мощная и смертоносная война, которую Израиль вознамерился провести в секторе Газа, «изменит ситуацию навсегда», заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Он добавил, что это будет очень «точная война», которая позволит уничтожить все тоннели в секторе Газа. Армия обороны Израиля на этот раз намерена достать «всех боевиков ХАМАС» и прекратить существование радикального движения.

«Эта война — это война сынов света против сынов тьмы», – заявил Галант цитируя так называемые «свитки Мертвого моря».

В одном из таких свитков говорится, что евреи будут вести боевые действия против иноверцев.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС пересекли границу Израиля и напали на приграничные районы, захватив заложников. В тот же день Тель-Авив объявил о начале ответной операции «Железные мечи».