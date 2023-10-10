ЦАХАЛ начинает полномасштабное наступление на боевиков радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Глава Минобороны заявил, что все ограничения, которые когда-либо действовали, сняты после террористической атаки ХАМАС на Израиль. ЦАХАЛ уже освободил приграничные территории от боевиков и намерен перейти к полноценному наступлению.

«ХАМАС хотел перемен в секторе Газа, и он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали террористы. Они пожалеют об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, что было раньше», — цитирует израильского министра обороны портал Ura.ru.

Армия уничтожит каждого, кто попытается убивать израильтян, заявил Галант. Он также добавил, что вооруженное столкновение может занять несколько недель или даже месяцев, но все цели будут достигнуты.