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Постоянные вливания средств в военный бюджет Молдавии, которые Запад даже не скрывает, проведение совместных учений с Североатлантическим альянсом, регулярное проведение сборов резервистов – это не что иное, как военные приготовления, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Он добавил, что именно Запад проводит усиленную милитаризацию страны. Причем волнует это не только жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, но и самой Молдавии. Они хорошо видят, что главной целью западных «партнеров» является создание еще одного очага нестабильности и напряженности в регионе.

Именно НАТО поставляет снаряжение для пехотных подразделений, беспилотные летательные аппараты, боевую технику и многое другое, оказывают финансовую поддержку для постоянного увеличения военного бюджета Молдавии.

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