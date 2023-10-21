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Война на Ближнем Востоке должна продолжаться, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она высказалась в том духе, что радикальное палестинское движение ХАМАС не хочет говорить на языке дипломатии, а провоцирует усиление эскалации конфликта. Поэтому от Израиля требуется продолжать боевые действия.

При этом Бербок призвала не забывать о том, что в секторе Газа живет мирное население.

«Война против ХАМАС должна быть продолжена, но с учетом гуманитарной ситуации, касающейся невинных мужчин и женщин в секторе Газа», – цитирует заявление главы немецкого МИД РИА Новости.

На саммите мира в столице Египта, который полностью посвящен Палестине, Бербок также высказала надежду на выработке мирного процесса, способном обеспечить создание двух независимых государств для палестинцев и евреев, а также их безопасность.

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