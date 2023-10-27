Андрей Цурканенко, ранее занимавший пост генерального директора «Крымэнерго», уехал в Турцию сразу после начала проверок предприятия на предмет мошенничества. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

«К сожалению, руководством “Крымэнерго” в предыдущие периоды были внесены умышленные изменения в программу, что усложнило ситуацию. Сделано это было с учетом получения материальной выгоды. Сейчас не буду опережать события, следствие идет. Гендиректор (бывший) в Турцию уехал на третий день после этой ситуации», – написал Аксенов.

В сентябре текущего года в компании «Крымэнерго» прошли массовые отставки, включая и гендиректора организации Андрея Цурканенко. Глава Крыма сообщил о выявленных массовых схемах получения взяток с населения за предоставление услуги по подключению к энергосетям. Также были обнаружены мошеннические схемы, связанные с поставками оборудования и работой приборов учета потребления электроэнергии.