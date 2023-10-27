Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Цурканенко, ранее занимавший пост генерального директора «Крымэнерго», уехал в Турцию сразу после начала проверок предприятия на предмет мошенничества. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

«К сожалению, руководством “Крымэнерго” в предыдущие периоды были внесены умышленные изменения в программу, что усложнило ситуацию. Сделано это было с учетом получения материальной выгоды. Сейчас не буду опережать события, следствие идет. Гендиректор (бывший) в Турцию уехал на третий день после этой ситуации», – написал Аксенов.

В сентябре текущего года в компании «Крымэнерго» прошли массовые отставки, включая и гендиректора организации Андрея Цурканенко. Глава Крыма сообщил о выявленных массовых схемах получения взяток с населения за предоставление услуги по подключению к энергосетям. Также были обнаружены мошеннические схемы, связанные с поставками оборудования и работой приборов учета потребления электроэнергии.

Вам может понравиться

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о возможностях новой российской ЛМУР “Изделие 305”

Легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» впервые были продемонстрированы на выставке «Армия-2021» и привлекли там пристальное внимание иностранцев, рассказал обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. От отметил, что тогда гости из

Устроившийся в салон связи в Москве ставрополец украл 500 тысяч рублей и 53 новых iPhone

Неизвестный гражданин устроился продавцом в один из столичных салонов связи по поддельным документам на имя другого лица. В итоге новый сотрудник украл из салона сотовой связи более полумиллиона рублей и

Игорь Николаев после выхода из больницы провел время с друзьями

Российский композитор и певец Игорь Николаев за долгое время после своей болезни вышел в свет. 63-летний артист перенес операцию на сердце, после которой он восстанавливался определенный период. Недавно друзья композитора