На контролируемой Украиной части Херсона ночью прогремели мощные взрывы. Ставленник Киева Алексей Прокудин, возглавляющий областную военную администрацию, заявил, что удары были нанесены по нескольким промышленным предприятиям.

Кроме того, как в Херсоне, так и в его окрестностях повреждены инженерные сооружения, заявил Прокудин.

В пятницу воздушная тревога объявлялась в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины. Но сообщений о взрывах оттуда не поступало.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что Киев не оставляет надежд форсировать Днепр и стягивает к его берегам крупные силы. Однако российские ВС отражают незначительные атаки и находятся в полной боевой готовности, чтобы отбить крупное наступление противника.