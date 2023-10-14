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На контролируемой Украиной части Херсона ночью прогремели мощные взрывы. Ставленник Киева Алексей Прокудин, возглавляющий областную военную администрацию, заявил, что удары были нанесены по нескольким промышленным предприятиям.

Кроме того, как в Херсоне, так и в его окрестностях повреждены инженерные сооружения, заявил Прокудин.

В пятницу воздушная тревога объявлялась в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины. Но сообщений о взрывах оттуда не поступало.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что Киев не оставляет надежд форсировать Днепр и стягивает к его берегам крупные силы. Однако российские ВС отражают незначительные атаки и находятся в полной боевой готовности, чтобы отбить крупное наступление противника.

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