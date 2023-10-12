Украинские войска не отстают от графика контрнаступления, а «выбились» из него, заявил руководитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Кирилл Буданов. При этом объяснять журналистам, что он имел в виду под словом «выбились», глава ГУР не стал.

«Еще не все пошло кувырком», – ответил Буданов на вопрос журналиста, попытавшегося разобраться с понятиями.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июля, но с тех пор Киеву не удалось добиться каких-то результатов на поле боя. При этом потери украинской армии за этот период составили не менее 90 тысяч военнослужащих и 550 танков.

Буданов ранее уже заявлял, что контрнаступление идет «пешком» и продвигается крайне медленно. При этом главный украинский разведчик уверен, что оно продолжится и с наступлением холодов.