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Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что затяжные боевые действия в Израиле окажут негативное воздействие на Украину. Его заявление процитировало издание Klymenko Time.

По его словам, Киеву не о чем волноваться, только в случае, если израильско-палестинский конфликт будет ограничен во времени. В противном случае, это действительно, скажется на Украине. Это будет связано с тем, что Западу необходимо будет поставлять оружие и боеприпасы не только для Украины. По его словам, необходимо обратить внимание на региональные конфликты и развитие мировых событий мира, ведь вполне реально, что «мир достаточно быстро приближается к глобальному конфликту».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут оказывать военную поддержку и Украине, и Израилю. Также он подчеркнул, что США намерены возглавить одну из коалиций западных государство по оказанию помощи Киеву. Остин отметил важность развития Воздушных сил Украины и высказался о передаче ВСУ истребителей F-16.

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