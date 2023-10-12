Текущий отопительный сезон на Украине пройдет значительно тяжелее, чем прошлой зимой. В первую очередь это обусловлено возросшим количеством ракетных ударов ВС России по целям в Украине. Данное заявление главы энергетического холдинга ДТЭК Максима Тимченко публикует «Интерфакс-Украина».

Несмотря на тот факт, что прошлая зима «много чему научила» работников энергетической сферы на Украине, текущий отопительный сезон будет очень тяжелым. Тимченко считает, что украинская система противовоздушной обороны может не справиться с возможными массированными ракетными ударами по объектам энергетики со стороны российских Вооруженных сил. При этом глава энергетического холдинга ДТЭК все же надеется, что Украина сможет пережить тяжелый зимний период.

Напомним, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о дефиците бюджета на 2024 год в размере 42 миллиардов долларов или 21% от ВВП. При этом премьер подчеркнул, что без помощи западных партнеров украинское государство не сможет выполнить социальные обязательства перед пенсионерами и работниками бюджетной сферы.