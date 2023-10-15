Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навести в больнице жену журналиста Sputnik Олесю Акифи и рассказал о ее состоянии после ранения.

15 октября он сообщил в своем тг-канале, что женщина все еще в реанимации, она способна дышать самостоятельно и находится в сознании, но врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

«У Олеси Игоревны очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка. После оперативного лечения врачи отмечают положительную динамику», – рассказал губернатор.

В ближайшее время Олеся Акифи будет переведена из реанимационного отделения, но на полное восстановление уйдет не менее 6 месяцев.

Семья Акифи попала под атаку беспилотного аппарата ВСУ, упавшего на частный дом. В результате журналист сейчас находится в медикаментозной коме с ожогами 15% тела, его супруга будет восстанавливаться, а 4-летняя дочь получила ранения, не совместимые с жизнью и скончалась на месте.