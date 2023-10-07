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Житель поселка Уразово Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что атака осуществлялась утром в субботу из реактивных систем залпового огня «Град».

«К большому горю, один человек погиб – мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – сообщил губернатор в своем тг-канале.

Он проинформировал, что снаряды украинской РСЗО повредили социальный объект и один частный автомобиль, а также 14 домовладений на территории поселка. Сейчас идет подомовой обход на месте обстрела работают все оперативные службы.

Населенный пункт Уразово входит в состав Валуйского городского округа и находится примерно в 5 километрах от границы с Украиной.

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