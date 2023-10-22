Большая часть истребителей МиГ-29, имеющихся сегодня в распоряжении Воздушных сил Украины, получена Киевом от стран Восточной Европы. Польша, Прибалтика и другие государства отправляют эти самолеты, чтобы не утилизировать их на своей территории, рассказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Он отметил, что Киев получает истребители с ограниченным ресурсом или вовсе без него. Это в основном старые советские машины, которые даже не проходили модернизацию.

«У них шансов уйти от огня ЗРК практически нет, потому наша ПВО модернизированная, наши истребители оснащены новейшими радарами и ракетами «воздух — воздух». Плюс у ВСУ есть дефицит опытных летчиков и технических специалистов для обслуживания самолетов, они затыкают дыры новичками, которых хватает максимум на один-два вылета. Каждому пилоту требуется около 200 часов налета минимум на той технике, на которой он будет воевать, плюс полгода боевой подготовки», — цитирует Липового портал News.ru.

Генерал также объяснил, что страны Альянса надеются получить от Соединенных Штатов новые истребители и поэтому избавляются от старого хлама, отправляя морально и физически изношенные МиГ-29 на Украину.