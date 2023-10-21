Российские ВС активно наступают на Купянском направлении и «в отдельных моментах» достигают успеха, заявил украинский генерал Сергей Кривонос на телеканале «Прямой».

По словам отставного генерал-майора ВСУ российские войска существенно превосходят украинские подразделения, они имеют гораздо больше ресурсов и возможностей, чтобы продолжать продвижение вперед.

Кроме того, Кривонос заметил, что ВС РФ вполне могут добиться успеха и на других направлениях, где сейчас продолжаются напряженные бои.

Напомним, российские войска перешли в наступление под Купянском. Также они штурмуют одну из главных крепостей ВСУ на Донбассе – Авдеевку. Украинское контрнаступление, начатое 4 июня, напротив, провалилось, Киеву не удалось прорвать даже первую линию обороны ВС РФ.