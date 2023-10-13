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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ намерена использовать в качестве оружия против ВСУ зиму. Герой России, генерал Сергей Липовой напомнил, что такое заявление в 1941-42 годах делала фашистская Германия.

Он также отметил, что высказывание Столтенберга – это отговорка Запада на случай поражения Украины, к которому уже подготавливаются США и весь Североатлантический альянс.

«Когда больше уже никаких аргументов не осталось, пускается в ход последний — «генерал Мороз». Так будут объяснять причины своих неудач, провала «контрнаступа» и отступления ВСУ с тех занимаемых позиций, откуда сейчас их начинают усиленно выковыривать», — цитирует Липового издание «Царьград».

Эксперт отметил, что российские войска перешли в наступление и медленно, но достаточно уверенно продвигаются вперед. Они используют ту же тактику, что и в Мариуполе, который был освобожден в мае прошлого года.

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