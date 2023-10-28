Бывший народный депутат Украины Олег Царев получил несколько огневых ранений в результате покушения на его жизнь. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Это уже не первое покушение, которое организовало СБУ.

Как отметил генерал-майор ФСБ Михайлов, покушение на Царева могло быть организовано не только силами СБУ, но и другими «маргинальными мерзавцами». Также это могли быть лидеры общественного мнения, не согласные с политикой Царева.

По словам военного эксперта, Олег Царев для киевского режима был одной из основных целей, ведь он всегда открыто критиковал руководство Украины и его губительную для страны политику. Он также подчеркнул, что Олег Царев был очень уязвим, так как он пренебрегал охраной и не использовал дополнительные меры безопасности.

Стоит отметить, что на украинском интернет-ресурсе «Миротворец» (запрещён в РФ и признан экстремистским) бывший народный депутат значится «изменником Украины», «государственным преступником, объявленным в международный розыск».