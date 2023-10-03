Благодаря программе поддержки со стороны государства в России за последние годы было открыто более 7 тысяч кинотеатров. При этом ежегодно отечественные режиссеры снимают более 500 фильмов. Об этом в ходе Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» 1 октября заявил замминистра культуры Андрей Малышев.

Генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин в интервью «Фонтанке» объяснил, почему при таком объеме производимых ежегодно в России фильмов, на слуху у общественности остается буквально два десятка картин. «Еще до ковида по 250 фильмов в год выходило, а сейчас, когда государство просто завалило кинопроизводство кучей денег, — и подавно: ведь и Министерство культуры, и Фонд кино, и Институт развития интернета, и даже Фонд президентских грантов, и регионы могут что-то выделять», – отметил эксперт.

«Я вообще считаю, что если мы говорим про массовый кинорынок, то надо оставить 30–40 фильмов в год и убрать «шелуху» – и кассовые сборы в два раза увеличатся. Я вам серьезно говорю. Это рынок хитов, здесь нет вопроса количества, нет вопроса широты выбора – это не тот рынок. Просто такое количество фильмов, которое вываливается, которое продюсеры вынуждены пропихивать в кинотеатры, применяя всякие административные ресурсы, – в конечном итоге убивает кинотеатры», – резюмировал Березин.