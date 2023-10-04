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В Русской православной церкви начали проверку телешоу «Грешницы на перевоспитании», считая его пародией и фарсом. Представители РПЦ заявляют, что создатели программы должны были проконсультироваться с ними перед съемками.

Суть шоу заключается в перевоспитании церковью девушек, которые до этого работали в эскорте или были содержанками. Чтобы искупить свои грехи, они живут на территории монастыря, выполняют все послушания и соблюдают весьма строгий устав церкви.

«Разговор о покаянии в формате телешоу — очень сложная история, требующая профессионализма и глубоких знаний. Самое плохое, что можно сделать, — это встроить подобное шоу в известный ряд реалити-шоу от кулинарных до политических. На первое — как приготовить суп, на второе — как раскаяться в монастыре», – цитирует «Газета.ру» представителя РПЦ, пожелавшего остаться неизвестным.

Источник также добавил, что Церковь изучит все серии шоу, после чего будет принимать решение о программе.

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