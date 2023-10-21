Высказывание «желчный человек» — это не метафора, а описание состояния людей, страдающих от заболеваний печени, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Она пояснила, что при проблемах с желчным пузырем и болезнях печени нарушается отток желчи и процесс выведения из организма токсичных веществ. Все это постепенно добирается до мозга и провоцирует дисбаланс нейротрансмиттеров, вызванный воспалительным процессом.

Именно поэтому недоверие к окружающим, раздражительность, резкие изменения в настроении вполне могут оказаться симптомами заболеваний печени.

Кроме того, на них указывают желтизна кожных покровов из-за накопления билирубина, не успевающего откладываться, хроническая усталость, зуд по всему телу.

К другим признакам проблем с желчным пузырем или печенью врач отнесла также тошноту после употребления жирных блюд, полное отсутствие желания есть в утренние часы, диарею или запоры, рассеянность, неспособность сконцентрироваться на одной задаче.